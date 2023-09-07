«Не хочу гнить в земле»: перед исчезновением 22-летняя екатеринбурженка отправила сестре тревожное сообщение

Перед исчезновением 22-летняя Махфузахон Исмоилова отправила сестре тревожное СМС. Фото: «ЛизаАлерт»

Бесследно пропавшая в Екатеринбурге 22-летняя девушка перед исчезновением отправила сестре тревожное СМС. Напомним, вечером 2 сентября Махфузахон Исмоилова ушла из дома и не вернулась. С тех пор никто из близких и друзей не знает, где она может находиться. Сейчас ее разыскивают полицейские и волонтеры.

«МОГЛА СБЕЖАТЬ ИЗ-ЗА ЛЮБВИ»

- Семья у девушки полная и благополучная, родители заботились о дочери, любят и оберегают ее. Предположений, почему она могла уйти, у них нет, - рассказывали ранее «КП-Екатеринбург» волонтеры, занимающиеся поисками.

Однако позднее выяснилось, что 3 сентября девушка оставила своей сестре тревожное сообщение.

- Тело кремировать. Пока. Обязательно, пожалуйста. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь, - передает ее слова источник «КП-Екатеринбург».

Однако родители не верят, что Махфузахон могла покончить с собой. Они уже обзвонили все больницы и морги, но похожей девушки нигде не оказалось.

По данным источника «КП-Екатеринбург», девушка могла сбежать из дома из-за возлюбленного. Мама девушки записала для дочери трогательное обращение в надежде, что девушка прочитает его и выйдет с родителями на связь.

По данным источника, девушка могла сбежать из-за возлюбленного. Фото: «ЛизаАлерт»

- Доченька, пожалуйста, вернись домой. Мы все очень беспокоимся о тебе. Или позвони, дай знать, что с тобой все в порядке. Для нас главное, чтобы ты была жива и здорова, все остальное не важно. С тех пор, как ты ушла, я не могу спать, постоянно думаю, где ты и как ты. Я не сержусь на тебя, пожалуйста, возвращайся! – говорит женщина.

КОНКРЕТНО

С первых дней поисками занимаются волонтеры и полиция.

- Махфузахон может находиться в любом районе Екатеринбурга, а может быть, уже уехала в другой город, - сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт». - В настоящий момент мы ведем информационный поиск. Это означает, что рассылаются ориентировки по социальным сетям, при поддержке полиции смотрим камеры в местах, где в последний раз могла быть девушка, опрашиваем друзей и знакомых. Если вы знаете, где может находиться пропавшая, встречали ее на улицах или в магазинах, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

- Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску девушки и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-12 (дежурная часть ОП № 12) или 02 (102 по мобильному), - добавили в пресс-группе полиции.

В день исчезновения девушка была одета в черную водолазку с зеленой накидкой, черные брюки и бежевые кроссовки. Приметы девушки: рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

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