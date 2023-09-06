Видели везде, но он тут же испарялся: на Урале при загадочных обстоятельствах пропал 32-летний мужчина

Станислав Яковлев пропал 15 августа. Фото: «ЛизаАлерт»

В Свердловской области больше трех недель ищут 32-летнего системного администратора из Новоуральска. 15 августа Станислав Яковлев поехал на такси из Таватуя, где гостил у матери, в Новоуральск на работу, но до места так и не добрался. В тот же день мужчина перестал выходить на связь с родными. Дома Станислава ждут мама и гражданская жена.

«ОСТАВИЛ ВЕЩИ И ТЕЛЕФОН У МАМЫ»

- Станислав из состоятельной семьи. У него есть жилье в Новоуральске и в Екатеринбурге, где живет и работает его гражданская жена, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С 2017 года мужчина работает системным администратором в «Новоуральских городских электросетях» («НГЭС»). 14 августа Станислав взял отгул на работе, чтобы съездить к матери в гости.

- 15 августа он поехал до работы на такси. С собой взял паспорт, пропуск в Новоуральск и небольшую сумму денег наличными, а личные вещи, в том числе телефон, оставил у мамы. Вышел из такси на проходной на въезде в город, но зашел ли он в Новоуральск – неизвестно, - говорят волонтеры, занимающиеся поисками. - У Станислава есть свой автомобиль Mitsubishi Lancer, но на камеры его машина с 14 августа не попадала.

О пропаже Станислава родные сообщили в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт» 25 августа.

- По словам мамы и гражданской жены, до этого они пытались найти его своими силами через коллег и знакомых и надеялись, что он сам вернется, - поясняют в отряде. - Наличие долгов или проблем криминального характера близкие отрицают, говорят только, что в последнее время был подавлен. Полгода назад у него умер отец. Он сильно переживал по этому поводу.

Станислав работает системным администратором в «Новоуральских городских электросетях». Фото: «ЛизаАлерт»

По информации полиции Новоуральска, мужчина может находиться в любом городе области.

- Сотрудниками произведен осмотр места проживания пропавшего. Проработаны возможные места его нахождения. Гражданин проверен по всем имеющимся учетам, медицинским учреждениям. Опрошены родственники, близкие и возможный круг общения, - рассказали в пресс-службе полиции Новоуральска.

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК»

Коллеги Станислава пояснили «КП-Екатеринбург», что он не брал отпуск или больничный.

- Просто, как сквозь землю провалился. Никаких странностей за ним в поведении накануне не замечали, - говорят сотрудники «НГЭС».

По словам начальника Станислава, мужчина ранее никогда не пропадал.

- Он ответственный и трудолюбивый сотрудник. Подавленного состояния за ним не замечал, - поясняет «КП-Екатеринбург» Михаил Витальевич.

После публикации ориентировок, к волонтерам и в полицию стали обращаться десятки людей, видевших похожего мужчину в разных частях Екатеринбурга.

Вот что рассказывают жители города: «Я могу ошибаться, но на фестивале Гиккон (проходил в Екатеринбурге 26 и 27 августа, Прим. ред.) у ТЦ «Радуга парк» видела похожего на аллее авторов, продавал наклейки из аниме», «26 августа похожий парень заходил в спортзал на Южном автовокзале, говорил, что живет в том же доме и был сильно пьян».

Родные мужчины утверждают, что у него не было долгов и проблем криминального характера. Фото: «ЛизаАлерт»

Однако, по словам волонтеров «ЛизаАлерт», ни одно из свидетельств не подтвердилось.

Напомним, похожие догадки были у близких 26-летнего Михаила Логинова, который бесследно пропал 21 января 2023 года, оставив в квартире личные вещи и записку с просьбой не искать его. Пока родные спорили о версиях, что могло случиться с парнем, «КП-Екатеринбург» удалось узнать, что за месяц до исчезновения молодой человек рвался на Донбасс.

КОНКРЕТНО

Приметы Станислава Яковлева: рост 175 см., худощавое телосложение, светло-русые волосы и светло-голубые глаза. Из особых примет – шрам на подбородке.

На момент пропажи был одет: в темную рубашку с длинным рукавом. Серую куртку-ветровку, темно-синие джинсы и кроссовки. При себе у мужчины был черный рюкзак, солнечные очки, а также документы и смартфон.

Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции в Новоуральске по номеру 8 (34370) 45757 или инфоргу Юлии (Белка) 8(965)5333399.

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