Рвался в Донбасс: новый поворот в деле об исчезновении парня-альбиноса из Екатеринбурга

Михаил Логинов бесследно исчез 21 января, оставив дома все свои вещи. Фото: соцсети

В деле о загадочном исчезновении 26-летнего парня-альбиноса появился новый поворот. В Екатеринбурге у Михаила Логинова была насыщенная жизнь. Он неплохо зарабатывал, жил в свое удовольствие и пользовался популярностью у девушек. 21 января парень бесследно исчез, оставив личные вещи и записку с просьбой не искать его. Родные не верят, что он мог сам куда-то сбежать и думаю, что он связался с плохой компанией. Тем временем «КП-Екатеринбург» удалось узнать, что за месяц до исчезновения молодой человек рвался в Донбасс.

Об исчезновении Михаила сообщил его брат Андрей. Фото: соцсети

«МЕНЯ НЕ ИЩИТЕ»

Михаил Логинов переехал в Екатеринбург из Новой Ляли шесть лет. В родном городе у него остался восьмилетний сын. Молодой человек редко с ним общался, но всегда выплачивал алименты. В Екатеринбурге парень учился в медицинском колледже на массажиста и работал кладовщиком в одном из крупных интернет-магазинов. В конце декабря он переехал из общежития и начал снимать комнату в центре города.

- Миша – очень общительный и добрый парень, никогда ни на что не жаловался, ни о чем не заморачивался. Он хорошо зарабатывал, но и тратил много. Ни в чем себе не отказывал и жил в свое удовольствие, пользовался популярностью среди девчонок. В последние месяцы он много работал, хотел накопить на свою квартиру, мечтал начать работать массажистом, даже стол уже купил, - в один голос описывают Михаила его близкие.

Михаил жил в Екатеринбурге в свое удовольствие, мечтал работать массажистом и накопить на свою квартиру. Фото: соцсети

20 января молодой человек жаловался друзьям на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день перестал отвечать на сообщения. О пропаже парня полиции и волонтерам сообщил его старший брат по матери Андрей.

- Миша адрес, где снимает жилье, не говорил. Я о нем узнал только от арендодателя. 25 января брат должен был заплатить за комнату, но этого не сделал, а 26 января владелец жилья поехал к нему домой и обнаружил, что Миша оставил в квартире все вещи, кроме ключей, телефона и паспорта, - рассказывает Андрей.

Позднее тетя Михаила рассказала «КП-Екатеринбург», что перед исчезновением Михаил Логинов оставил записку. Об этом ей написала племянница, двоюродная сестра Михаила (переписка имеется в распоряжении редакции, - Прим. Ред.).

Вот так молодой человек выглядел этой зимой. Фото: соцсети

- Она сказала, что Мишин брат Андрей, когда был у него в квартире, нашел эту записку. В ней было сказано: «Вещи можете выкинуть, меня не ищите, паспорт фальшивый, простите», - рассказала тетя пропавшего парня.

Сам Андрей отрицает, что ему в руки попадало прощальное письмо брата. Однако одногруппница Михаила Екатерина Соболева рассказала «КП-Екатенринбург», что тоже слышала о существовании записки.

- Мы с Мишей общались на парах и когда ходили вместе в спортзал. Его семью и друзей я не знаю, поэтому, когда он пропал, я всю информацию узнавала от куратора нашего курса в колледже. Она общалась со следователями и волонтерами поисковых отрядов. Мне она рассказала, что арендодатель Миши нашел и передал брату Михаила записку. Содержание помню примерно, могу немного напутать слова, но, кажется там было так: «Где я нахожусь, никто не знает, а вещи оставляю в залог». Только я думаю, что это не он ее написал. Или кто-то за него или сказали написать, - рассказывает Екатерина.

Близнике Михаила не верят, что он мог сам куда-то уйти. Фото: соцсети

ХОТЕЛ УЙТИ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Одногруппница Михаила Логинова в отличие от его брата и близкой подруги Кристины, уверена, что парень мог уехать, не сообщив друзьям и близким.

- Однажды он подрабатывал у меня на пассике, раскладывал и упаковывал товары. Месяц походил, а когда я поменяла условия, молча перестал выходить на работу. Только когда я сама у него спросила, сказал, что у него просто много работы. Пропасть и никому не сказать вполне в его духе, - говорит Екатерина.

У одногруппницы Михаила есть своя версия, куда он мог уехать.

- Мне кажется, он поехал добровольцем в Донбасс. Еще в сентябре он как-то гулял с моей подругой и сказал ей: «Я бы поехал». Миша – накаченный и подтянутый, бывший спортсмен. В школе профессионально дзюдо занимался, в соревнованиях побеждал. В Екатеринбурге он ходил в зал и иногда подрабатывал грузчиком, - перечисляет Екатерина. - Его могли не взять, только потому что он, как и все альбиносы, инвалид по зрению. Он очень плохо видел вдаль, но, я думаю, что он мог либо отправиться туда в качестве строителя или того же грузчика, либо он мог пойти обходными путями. Наш куратор также сказал мне, что у Миши недавно должен был выйти из тюрьмы.

Михаил поддерживал себя в хорошей физической форме. Фото: соцсети

По данным источника «КП-Екатеринбург», один из одногруппников сказал, что последний месяц Михаил действительно интересовался, как можно уйти в Донбасс добровольцем.

- Последний месяц он как-то странно все время акцентировал внимание на деньгах. Познакомился с девочкой и начал описывать ее, говорил не какая она красивая и классная, а что она очень успешная и обеспеченная. Может, он хотел подзаработать, чтобы произвести впечатление или еще на какие-то цели копил, - добавляет одногруппница парня.

Единственное, что удивляет Екатерину, когда она обдумывает эту версию, что он не сказал ничего своему сводному старшему брату.

- Он никого так сильно не ценил, как Андрея. Всегда говорил: «За брата отдам свою голову». Но, возможно, он знал, что его начнут отговаривать, поэтому не сказал вообще никому, - предполагает одногруппница Михаила.

Родные Михаила по отцу предполагают, что у парня могли возникнуть проблемы с наркотиками, и он мог бежать из-за этого.

У Михаила, как и всех альбиновсов, инвалидность по зрению. Фото: соцсети

- Мне кажется, он попал в плохую компанию, - размышляет тетя Михаила. - Племянница ходила к эзотерикам, и они говорят, что это все как-то связано с наркотиками. Наверное, он мог начать их употреблять и из-за этого попасть в неприятности.

Знакомая Михаила Наталья, которая жила с ним в одном общежитии рассказала «КП-Екатеринбург», что слухи о том, что молодой человек употреблял, действительно ходили.

- Я слышала об этом, но, честно говоря, уже не помню от кого именно. Много с кем из общежития общаюсь. Но когда я напрямую у Миши спрашивала, отшучивался только, - рассказывает Наталья.

По данным источника «КП-Екатеринбург», молодого человека, похожего на Михаила Логинова видели в Саратове, после чего его след потерялся. Редакция продолжит следить за поисками 26-летнего жителя Екатеринбурга.

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