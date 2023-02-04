«Паспорт фальшивый, не ищите»: перед исчезновением 26-летний парень-альбинос оставил записку

В прощальном письме Михаил просит не искать его. Фото: соцсети

В Екатеринбурге третью неделю ведутся поиски 26-летнего парня-альбиноса Михаила Логинова. 20 января он жаловался другу на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день перестал выходить на связь. Близкие уверены, что Михаил не мог сам куда-то уехать, потому что был доволен жизнью в Екатеринбурге, а в родном городе Новой Ляле его ждал восьмилетний сын.

- У него всегда и с работой, и с личной жизнью все было хорошо. Жил в свое удовольствие, - рассказывал ранее сводный брат пропавшего.

Но «КП-Екатеринбург» удалось выяснить, что перед исчезновением молодой человек оставил записку с просьбой не искать его.

Вот так Михаил одевался и выглядел зимой. Фото: «ЛизаАлерт»

ОСТАВИЛ В КВАРТИРЕ ВСЕ ВЕЩИ

Об исчезновении Михаила полиции и волонтерам поисковых отрядов сообщила его семья. Первым забил тревогу сводный брат парня Андрей.

- 27 января не смог до него дозвониться, начал писать его друзьям и узнал, что он не выходил ни с кем на связь с 21 января. Один из друзей сказал, что днем 20 января он жаловался на головную боль, а вечером собирался пойти в аптеку, - говорит Андрей.

После того, как по соцсетям разлетелись объявления о пропаже Михаила, на связь с его братом вышел хозяин комнаты, которую в Екатеринбурге снимал парень.

Андрей (слева) сообщил волонтерам о пропаже Михаила. Фото: предоставил брат Михаила.

- Миша нам адрес не говорил, где снимает жилье. 25 января брат должен был заплатить за комнату, но этого не сделал, а 26 января владелец жилья поехал к нему домой и обнаружил, что Миша оставил в квартире все вещи кроме ключей, телефона и паспорта, - рассказывает Андрей.

2 февраля брат Михаила приехал в Екатеринбург и весь день потратил на поиски брата.

- Я облазил каждый уголок в районе, где он живет, расклеивал листовки, опросил всех соседей, сотрудников магазинов и аптек рядом с домом. Многие сказали, что точно видели его, но когда именно не вспомнили. У брата очень запоминающаяся внешность – ярко-голубые глаза, светлые волосы и накаченное тело, есть тату на руках и ногах, - рассказывает старший брат парня.

У Михаила спортивное телосложение, есть татуировки, голубые глаза и светлые волосы. Фото: соцсети

«ПАСПОРТ ФАЛЬШИВЫЙ, НЕ ИЩИТЕ»

Михаил переехал в Екатеринбург из Новой Ляли шесть лет назад. Последние два года он жил в общежитие при Свердловском областном медицинском колледже, в котором учился на массажиста. Осенью 2022 года он поступил на третий курс и учился дистанционно. В конце декабря парень начал снимать комнату в центре города. Брат Михаила не верит, что он мог сам куда-то уехать.

- Сотрудники полиции сообщили, что в аэропортах и ЖД вокзалах он не появлялся и таким способом город не покидал. Я ездил к нему в колледж. Там его охарактеризовали как умного и старательного, сказали, что хорошо окончил последний семестр, - говорит Андрей. - Миша работал в одной из сети интернет-магазинов, неплохо зарабатывал, спортом постоянно занимался, с девчонками никогда у него проблем не было. В общем, здесь он жил в свое удовольствие. Не представляю, зачем от такой жизни сбегать, - говорит Андрей.

В Новой Ляле у Михаила остался восьмилетний сын. По словам брата, молодой человек расстался с матерью ребенка примерно через год после его рождения, но стабильно выплачивал алименты.

В Екатеринбурге Михаил учился на массажиста и работал в сети интернет-магазинов. Фото: соцсети

3 февраля «КП-Екатеринбург» стало известно, что перед загадочным исчезновением Михаил Логинов оставил записку. Об этом рассказала тетя Михаила Маргарита (Имя изменено по просьбе героини публикации, - Прим. Ред.).

- Мы с Мишей редко общались, только с праздниками друг друга поздравляли. Я – сестра его отца, которого не стало четыре года назад. Когда узнала, что Миша пропал, стала спрашивать у всех родственников, кто что знает. 2 февраля моя племянница, двоюродная сестра Миши, сказала, что его брат, когда был у него на квартире, нашел записку. В ней было сказано: «Вещи можете выкинуть, меня не ищите, паспорт фальшивый, простите», - рассказала тетя пропавшего парня.

Маргарита показала «КП-Екатеринбург» сообщения, в которых ее племянница говорит о содержании записки, но сама девушка от комментариев отказалась.

- Ничего не знаю, вся информация у брата, - коротко ответила она.

Брат Михаила Андрей (справа) говорит, что не находил записку. Фото: соцсети

Брат Михаила Андрей не подтвердил «КП-Екатеринбург», что находил прощальное письмо от Михаила.

- Ничего такого не видел. Не знаю, с чего они это взяли. Не понимаю и о каком паспорте идет речь, в квартире я никакой другой не находил, а свой Миша забрал с собой, - добавил он.

31 января мать Михаила и Андрея подала заявление в полицию в Новой Ляле.

- В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения Михаила Логинова, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

Приметы Михаила: рост 170-175 сантиметров, спортивное телосложение, волосы белые короткие, голубые глаза, на ругах и ногах есть татуировки, возможно, есть борода.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Логинова, просим обратиться по линии «02» в дежурную часть Алапаевского ОВД по телефону 8 (34346) 3-42-25 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61. Также вы можете сообщить любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

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