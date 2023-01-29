Девочка не вернулась домой из школы в 2006 году Фото: предоставлено Натальей Брызгаловой

В феврале семья Саши Брызгаловой из села Покровское Свердловской области поздравляла бы ее с 31-летием. Но, к сожалению, свечки на торте задувать некому… 16 лет назад Саша бесследно пропала. 28 сентября она не вернулась домой из школы. Но близкие не теряют надежду. Рассказываем, что известно о Саше Брызгаловой и ее поисках.

ПОДОЗРЕВАЛИ ОТЦА

Саша пропала, когда возвращалась домой после уроков. Ей было 13 лет. Как рассказала «КП-Екатеринбург» мама пропавшей девочки, кто-то видел ее дочку, когда она шла между остановками по дороге, но потом она как сквозь землю провалилась.

- 16 лет прошло. И никаких результатов. Когда прошло пять лет, завели уголовное дело по статье «убийство», чтобы среди мертвых искать. ДНК у нас брали. У меня, у отца Александры, моего мужа. Супруга даже возили на детектор лжи в Екатеринбург. Подозревали, что он ее убил и закопал где-то. Что только не происходило. Они и здесь по огороду у меня ходили ее искали, - вспоминает Наталья Брызгалова.

По ее словам, поисками Саши в 2006 году особо никто не занимался - поисковых отрядов тогда не было. Родители сами расклеивали фотографии дочки. Ездили даже в Нижний Тагил. Но никаких зацепок, куда могла исчезнуть девочка, не было.

После пропажи девочки было возбуждено уголовное дело Фото: предоставлено Натальей Брызгаловой

ГАДАЛКИ, КАК СГОВОРИЛИСЬ

В отчаянии семья стала искать помощи у гадалок. Ездили не в один город в надежде, что женщины со способностями видеть то, что обычные люди не могут, расскажут, что могло случиться с их ребенком.

- Все они одно и то же говорят, якобы ее куда-то увезли далеко, и находится она взаперти. Они же не могут сговориться между собой, так ведь? - рассказывает Наталья Брызгалова.

Обращалась семья за помощью и на известную программу «Жди меня». На сайте и сейчас висит поиск Саши.

- Обращались сразу же на следующий месяц после ее пропажи. Сейчас захожу на сайт проверяю, но написано только, что поиски продолжаются, - делится мама пропавшей девочки.

БОЕВАЯ ДЕВЧОНКА

Саша ничем особо не отличалась от ребят в селе Покровское - училась неплохо, занималась спортом. С друзьями школьница гуляла часто, но домой возвращалась всегда вовремя.

- У нее характер был, как у мальчишки. Боевая была девчонка. Дружила с ребятами, с которыми училась. Ходила к одной девочке в гости - Вике. Мы к ней ездили тогда тоже разыскивали, - вздыхает Наталья Брызгалова. - Ей было то всего 13 лет на тот момент, когда она пропала.

Вспомнив, что дочь была еще совсем ребенком, когда пропала, женщина отмечает, что ей помнится, что в то время в селе их случай был не единственным. По ее словам, тогда не один раз пропадали девочки от 10 до 16 лет.

ЖДУТ ДОМА

У пропавшей помимо мамы и папы есть семь сестер, брат и уже восемь племянников. Семья до сих пор надеется, что Саша найдется.

- Может случиться что угодно... может сама себя на фотографии узнает и отзовется... Сашенька мы ждем тебя дома, - написала одна из сестер Саши в посте в группе во «ВКонтакте» «Жди меня. Поиск людей».

К посту прикреплено два фото. Всего у семьи их три. Это все, что осталось в память о Саше - все остальное уничтожил пожар, который произошел в доме пропавшей девочки пять лет назад. Оставшиеся фотографии бережно хранят, ведь они могут помочь найти маме с папой любимую дочку, которая 16 лет назад не вернулась домой из школы.

РОЗЫСК

Тем временем на сайте следственного комитета Свердловской области в разделе «Внимание! Пропал ребенок!» висит информация о розыске Брызгаловой Александры.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшей или ее местонахождении, сообщить об этом по телефону: 8(3435)41-45-18, либо по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56 (следственный отдел по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области).