«Остался 8-летний сын»: брат рассказал о пропавшем в Екатеринбурге 26-летнем парне-альбиносе

Первым о пропаже Михаила (справа) сообщил его сводный брат Андрей. Фото: предоставил брат Михаила Андрей

В Екатеринбурге уже две недели ищут 26-летнего Михаила Логинова. Парень родом из Новой Ляли последние шесть лет жил и учился в уральской столице. За месяц до исчезновения он съехал из общежития и стал снимать комнату в центре. 20 января парень жаловался на головную боль и собирался пойти в аптеку. Дошел он до нее или нет, никто не знает. На следующий день Михаил перестал выходить на связь.

ОСТАЛСЯ ВОСЬМИЛЕТНИЙ СЫН

Михаил переехал в Екатеринбург шесть лет назад назад. Последние два года он жил в общежитие при Свердловском областном медицинском колледже, в котором учился на массажиста. Осенью 2022 года он поступил на третий курс и учился дистанционно.

- У него инвалидность – проблемы со зрением, поэтому выбрал такую профессию. Ему общежитие выдали от колледжа, но там ему не нравилось. В конце декабря начал снимать комнату. После Нового года я его не видела, - рассказывает знакомая парня из общежития. - Миша всегда веселый, за любой движ, женским вниманием никогда не был обделен. В конце декабря был слух, что от него беременна девушка из общежития, но за достоверность информации ручаться не могу.

Вот так Михаил выглядел и одевался этой зимой. Фото: соцсети

После пропажи Михаила за помощью к волонтерам поисковых отрядов обратился его сводный брат по матери Андрей.

- О том, что Миша пропал, я узнал только 27 января. Мы часто созваниваемся, но в те дни у меня был жуткий завал на работе. А 27 числа не мог до него дозвониться, а когда стал писать друзьям, узнал, что он не выходил ни с кем на связь уже шесть дней. Один из друзей сказал, что днем 20 января он жаловался на головную боль, а вечером собирался пойти в аптеку. А 21 января он перестал выходить с кем-либо на связь, - говорит Андрей.

В Новой Ляле у Михаила остался 8-летний ребенок.

- С девушкой и матерью его сына брат пожил где-то годик после рождения сына. Потом они разбежались, но Миша все это время исправно платил алименты, - рассказывает Андрей.

Рост Михаила - 170 см. У парня на теле было несколько татуировок. Фото: соцсети

ЖИЛ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

После того, как по соцсетям разлетелись объявления о пропаже Михаила, на связь с его братом вышел хозяин комнаты, которую снимал парень.

- 25 января брат должен был заплатить за комнату, но этого не сделал, а 26 января владелец жилья поехал к нему домой и обнаружил, что Миша оставил в квартире все вещи кроме ключей, телефона и паспорта, - рассказывает Андрей.

2 февраля мужчина весь день потратил на поиски брата. Для этого он приехал в Екатеринбург из другого города.

- Я облазил в районе, где он живет каждый уголок, расклеивал листовки, опросил всех соседей, сотрудников магазинов и аптек рядом с домом. Многие сказали, что точно видели его, но когда именно не вспомнили. У брата очень запоминающаяся внешность – ярко-голубые глаза и светлые волосы, - рассказывает старший брат парня.

В Екатеринбурге Михаил учился на массажиста. Фото: соцсети

Андрей теряется в догадках, куда мог пропасть его младший брат.

- Я ездил к нему в колледж. Там его очень хорошо охарактеризовали, говорили, что он умный и старательный. Он неплохо зарабатывал, спортом постоянно занимался, с девчонками никогда у него проблем не было. В общем, здесь он жил в свое удовольствие. Не представляю, зачем от такой жизни сбегать, - говорит Андрей.

31 января мать Михаила и Андрея подала заявление в полицию в Новой Ляле.

- В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения Михаила Логинова, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

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