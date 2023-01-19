«Убегал огородами»: что известно о парне, загадочно пропавшем 10 лет назад на Урале

Ильмир Нурдавлетов пропал 2 января 2013 года. Фото: предоставил Ильгиз Нурдавлетов

В середине января уральские группы и паблики заполонили сотни постов с просьбой найти 32-летнего Ильмира Нурдавлетова. Житель Башкирии пропал еще десять лет назад, когда уехал на Урал на заработки. Родные Ильмира убеждены, что парень все еще жив и мог потерять память. На протяжении десяти лет его семья упорно публикует объявления и продолжает поиски в надежде, что кто-то узнает внешность Ильмира и вернет его в семью.

На этом фото Ильмиру 20 лет. Фото: предоставил Ильгиз Нурдавлетов

УБЕГАЛ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЫ

Ильмиру Нурдавлетову было 22 года, когда он уехал из родного города Мелеуз (Башкирия, - Прим. Ред.) и отправился в небольшой уральский городок Дегтярск, где жили его двоюродные братья.

- В декабре 2013 года Ильмир приехал к ним в гости на новогодние праздники, - рассказывает старший брат Ильмира Ильгиз. - Наши двоюродные братья на тот момент жили в Дегтярске уже около двух лет и занимались монтажом наружной рекламы. Они предложили Ильмиру остаться, чтобы тоже подзаработать. Он согласился.

В Дегтярске Ильмир вместе с другом начал снимать квартиру в пятиэтажном кирпичном доме на улице Старый Соцгород (ранее она называлась Клубная, - Прим. Ред.).

Родные верят, что Ильмир все еще жив. Фото: предоставил Ильгиз Нурдавлетов

- Братишка пропал 2 января 2013 года. С 31 декабря на 1 января он отмечал Новый год в компании друзей на съемной квартире, а на следующий день перестал отвечать мне на звонки. Парень, с которым он снимал жилье, рассказал, что вечером в день пропажи Ильмир собирался поехать к знакомым в другую компанию. Дома он оставил телефон, паспорт и ключи, - рассказывает брат пропавшего.

Обратно Ильмир Нурдавлетов уже не вернулся. Двоюродные братья парня первыми подключились к его поискам.

- Дом, в который поехал Ильмир, находился где-то неподалеку от школы №14. Один из приятелей брата рассказал, что вечером 2 января у Ильмира с кем-то из парней произошла стычка, и он убегал через огороды, ребята пытались его искать, но не смогли. Я поехал к тому дому на следующее утро и увидел там следы. Они вели к сугробам у дороги и заканчивались, - рассказывает двоюродный брат Ильмира Ильнур Яппаров.

Ильмир убежал из дома знакомых через огороды в неизвестном направлении. Фото: предоставил Ильгиз Нурдавлетов

МОГ ПОТЕРЯТЬ ПАМЯТЬ

- Мы обзванивали больницы и морги, его нигде не было. Через три дня сообщили в полицию. Но и от нее не было никаких вестей, а через полгода брата и вовсе перестали искать. Участковый, который вел наше дело, уволился и больше мне не отвечал, а потом я сменил телефон и его номер не сохранился. Теперь уже не могу вспомнить, как его зовут, - рассказывает брат Ильгиз Нурдавлетов.

Родные Ильмира не теряют надежду, что он все еще жив.

- Мне кажется, его могли ударить, а из-за травмы он мог потерять память. Такие истории нередко случаются. Хочется верить, что кто-то помог ему тогда. Может, он уехал потом, может все еще живет в Дегтярске. Мы верим, что кто-нибудь узнает его на фото и сообщит нам. Надежда умирает последней, - говорит двоюродный брат Ильмира Ильнур.

Рост Ильгиза - 190-195 см. Фото: предоставил Ильгиз Нурдавлетов

Все эти десять лет Ильгиз Нурдавлетов не перестает выкладывать объявления во все группы по поиску родственников в социальных сетях.

- За эти годы мы общались в различные телепрограммы, но безрезультатно, а каждый раз после того, как выкладываем объявления в интернет, начинают звонить мошенники, говорят, что нашли брата, но просят деньги, чтобы с ним увидеться, - говорит родной брат Ильмира. - Я это делаю в основном ради нашей мамы. Она больше всех верит, что он живой. Я понимаю, что с ним могло случиться все, что угодно, но ведь чудеса иногда случаются. Поэтому я никогда не сдамся.

КОНКРЕТНО

Особые приметы: рост - 190-195 сантиметров, серо-голубые глаза.

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