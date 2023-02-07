Фото: соцсети

В Екатеринбурге уже 18 дней ищут 26-летнего Михаила Логинова. У парня-альбиноса была насыщенная жизнь, он неплохо зарабатывал и пользовался популярностью среди девушек. 20 января он жаловался друзьям на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день бесследно пропал. По словам родственников, дома у парня нашли записку: «Вещи можете выкинуть, меня не ищите, паспорт фальшивый, простите». Однако старший брат Михаила отрицает существование прощального письма и уверяет, что парень не мог сам куда-то уехать. Мы собрали все версии произошедшего с молодым человеком.

Михаил перестал выходить на связь 21 января. Фото: соцсети

ОСТАВИЛ ЗАПИСКУ И СБЕЖАЛ

Михаил Логинов родом из Новой Ляли, но уже шесть лет живет в Екатеринбурге. Парень учится на массажиста и работает в одном из крупных интернет-магазинов. В конце декабря он начал снимать комнату в центре города. 21 января молодой человек перестал выходить с кем-либо на связь. О его исчезновении полиции и волонтерам поисковых отрядов сообщил старший брат Андрей.

- Миша адрес, где снимает жилье, не говорил. Я о нем узнал только от арендодателя. 25 января брат должен был заплатить за комнату, но этого не сделал, а 26 января владелец жилья поехал к нему домой и обнаружил, что Миша оставил в квартире все вещи кроме ключей, телефона и паспорта, - рассказывает Андрей.

Вот так Михаил выглядел этой зимой. Фото: «ЛизаАлерт»

2 февраля Андрей приезжал в Екатеринбург из другого города. Он расклеивал листовки, заходил в ближайшие к дому магазины и аптеки, но безрезультатно.

Позднее тетя Михаила рассказала «КП-Екатеринбург», что перед исчезновением Михаил Логинов оставил записку. Об этом ей написала племянница, двоюродная сестра Михаила (переписка имеется в распоряжении редакции, Прим. Ред.).

- Она сказала, что Мишин брат Андрей, когда был у него на комнате, нашел эту записку. В ней было сказано: «Вещи можете выкинуть, меня не ищите, паспорт фальшивый, простите», - рассказала тетя пропавшего парня.

Однако сам Андрей отрицает, что ему в руки попадало прощальное письмо брата.

Первым забил тревогу брат Михаила Андрей. Фото: соцсети

- Ничего такого не видел. Не знаю, с чего они это взяли. Не понимаю и о каком паспорте идет речь, в квартире я никакой другой не находил, а свой Миша забрал с собой, - добавил он.

Однако тетя Михаила предполагает, что его побег мог быть связан с тем, что парень «свернул на кривую дорожку».

- Племянница ходила к эзотерикам, и они говорят, что это все как-то связано с наркотиками. Мне кажется, он мог начать их употреблять, и из-за этого попасть в неприятности, - город родственница парня.

МОГ ОСЛЕПНУТЬ

Близкая подруга Михаила не верит, что у него могли быть проблемы с наркотиками, также как и в то, что он мог наложить на себя руки.

Михаил и Кристина дружат еще с садика. Фото: предоставила подруга Михаила

- Мы с Мишей знакомы с самого садика и до сих пор общаемся очень хорошо. Считаем друг друга братом и сестрой. Миша веселый, открытый и общительный человек, ему не составляет труда с кем-то познакомиться и расположить к себе. У него не было серьезных отношений в последнее время. А так, он любимчик девчонок, - рассказывает подруга парня Кристина.

Раньше Михаил никогда не пропадал и надолго не уезжал, не сказав никому.

- Он хотел остепениться. Много работал и собирался копить на свою квартиру. Я не думаю, что у него были какие-то проблемы, от которых он мог сбежать. Последний раз мы созванивались в 20-х числах января. Он, как обычно был веселый, много шутил и сказал, со мной он может обсудить все, что угодно. Я больше склоняюсь к тому, что он мог куда-то уехать, чтобы побыть наедине со своими мыслями, - говорит Кристина.

По словам близких, Михаил - всегда на позитиве и любимчик девчонок. Фото: предоставила подруга Михаила Кристина

В Новой Ляле у Михаила остался восьмилетний сын. Парень стабильно выплачивал его матери алименты.

- Я почти не спрашивала, как часто он общается с сыном, но в январе он мне рассказывал, что все с этим в порядке, - добавляет Кристина.

Другая подруга Михаила предполагает, что в день пропажи он мог потерять зрение.

- Миша же альбинос, а они – инвалиды по зрению. Им нельзя носить линзы, а очки Миша носил редко. Я думаю, что он упал где-то или его сбила машина, и из-за удара мог ослепнуть и заблудиться, - говорит подруга парня Наталья.

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