В Новоуральске ищут 32-летнего мужчину с шрамом на подбородке

фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Новоуральске полицейские и волонтеры уже вторую неделю ищут 32-летнего Станислава Яковлева. Известно, что связь со Станиславом оборвалась 15 августа 2023 года.

- Станислав уехал на работу и не вернулся. Из особых примет - шрам на подбородке. В момент пропажи был одет в темную рубашку с длинным рукавом. Серую куртку-ветровку, темно-синие джинсы и кроссовки, - сообщили в пресс-группе полиции Новоуральска.

При себе у мужчины был черный рюкзак, солнечные очки, а также документы и смартфон.

На поиски Станислава Яковлева вышли волонтеры «ЛизаАлерт». Если вам известно что-либо о местонахождении мужчины, то вы можете сообщить об этом инфоргу Юлии (Белка) 8(965)5333399. Кроме того, можно позвонить в дежурную часть по телефону 8(34370)4-57-57. Ранее, в Первоуральске завершились поиски пропавшего мужчины. Он был найден на улице. Знакомые сообщали, что у мужчины остановилось сердце.

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