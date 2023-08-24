Завершены поиски 45-летнего мужчины из Первоуральска

Фото: соцсети

В Первоуральске завершены поиски 45-летнего Дениса Гусева. Мужчина пропал еще 20 августа. Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые пропавшего, тело мужчины опознали 24 августа.

- Тело Дениса в морге. У него остановилось сердце. Он был не женат, детей у него нет. Работал на местном предприятии, - рассказала «КП-Екатеринбург» собеседница.

Гибель мужчины подтвердили в Следственном комитете и ГУ МВД России по Свердловской области.

- По факту смерти проводится проверка следственным отделом по городу Первоуральск. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело направлено на судебную медицинскую экспертизу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что тело мужчины было найдено прохожими на улице.

- Они вызвали «скорую помощь». Гражданину стал плохо на улице, и он упал. Предварительно, эта история не связана с проявлениями криминала. подробные и точные обстоятельства выясняются, - сообщает глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Поисками Дениса Гусева занимались полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru