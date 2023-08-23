Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры Фото: поисковый отряд Прорыв

В Первоуральске пропал 45-летний мужчина. Дениса Гусева разыскивают с 20 августа. К поискам подключились полицейские и волонтеры отряда «Прорыв».

- На момент пропажи был одет в бейсболку цвета хаки, джинсы черного цвета, футболку темного цвета, толстовку черного цвета с красными вставками, кроссовки темно-коричневого цвета, - сообщается в ориентировке.

Рост мужчины - 156 сантиметров. У него серые глаза и темно-русые волосы.

Если вы знаете, где может находиться Денис Гусев, сообщите в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону + 7 (3439) 64-82-21, 112 или руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» Наталии +79000440220.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru