Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры Фото: поисковый отряд Прорыв
В Первоуральске пропал 45-летний мужчина. Дениса Гусева разыскивают с 20 августа. К поискам подключились полицейские и волонтеры отряда «Прорыв».
- На момент пропажи был одет в бейсболку цвета хаки, джинсы черного цвета, футболку темного цвета, толстовку черного цвета с красными вставками, кроссовки темно-коричневого цвета, - сообщается в ориентировке.
Рост мужчины - 156 сантиметров. У него серые глаза и темно-русые волосы.
Если вы знаете, где может находиться Денис Гусев, сообщите в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону + 7 (3439) 64-82-21, 112 или руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» Наталии +79000440220.
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