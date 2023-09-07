«С тех пор, как ты ушла, я не могу спать»: мама обратилась к бесследно пропавшей в Екатеринбурге 22-летней девушке

Девушка ушла из дома и пропала 2 сентября Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге больше пяти дней ищут бесследно пропавшую 22-летнюю девушку. Махфузахон Исмоилова ушла из дома вечером 2 сентября. С тех пор никто из близких и друзей не знает, где она может находиться. Ее разыскивают полицейские и волонтеры.

- Семья у девушки полная и благополучная, родители заботились о дочери, любят и оберегают ее. Предположений, почему она могла уйти, у них нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры, занимающиеся поисками.

Родственники проверили больницы и морги, но похожей девушки нигде не оказалось. Мама девушки записала для дочери трогательное обращение в надежде, что девушка по своей воле ушла из дома и вернется.

- Доченька, пожалуйста, вернись домой. Мы все очень беспокоимся о тебе. Или позвони, дай знать, что с тобой все в порядке. Для нас главное, чтобы ты была жива и здорова, все остальное не важно. С тех пор, как ты ушла, я не могу спать, постоянно думаю, где ты и как ты. Я не сержусь на тебя, пожалуйста, возвращайся! – говорит женщина.

Дома девушку очень ждут мама с папой. Фото: «ЛизаАлерт»

В день исчезновения девушка была одета в черную водолазку с зеленой накидкой, черные брюки и бежевые кроссовки. Приметы девушки: рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

- Махфузахон может находиться в любом районе Екатеринбурга, а может быть уже уехала в другой город, - сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт». - В настоящий момент мы ведем информационный поиск. Это означает, что рассылаются ориентировки по социальным сетям, при поддержке полиции смотрим камеры в местах, где в последний раз могла быть девушка, опрашиваем друзей и знакомых. Если вы знаете, где может находиться пропавшая, встречали ее на улицах или в магазинах, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

Напомним, на Урале уже больше трех недель ищут 32-летнего Станислава Яковлева из Новоуральска. Утром 15 августа он поехал от матери на работу на такси, но до места так и не добрался. Похожего на Станислава мужчину видели в разных уголках Екатеринбурга, но ни одно из свидетельств так и не подтвердилось. По словам родных, у него не было долгов и проблем криминального характера, а, по рассказу коллег, мужчина всегда был ответственным сотрудником. Дома Станислава ждут мама и гражданская жена.

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