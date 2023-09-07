В Екатеринбурге пропала 22-летняя девушка

Девушка пропала 2 сентября Фото: «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге уже пятый день разыскивают 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Девушка вышла из дома 2 сентября и не вернулась. Ее разыскивают полицейские и волонтеры.
- Была одета в зелёную накидку, чёрную водолазку, чёрные брюки, бежевые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
С собой у Махфузахон был рюкзак.
У девушки черные волосы, карие глаза, худощавое телосложение и рост 150 сантиметров.
Если вы знаете, где может находиться Махфузахон, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: «ЛизаАлерт»
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