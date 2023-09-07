В Екатеринбурге пропала 22-летняя девушка

Девушка пропала 2 сентября Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге уже пятый день разыскивают 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Девушка вышла из дома 2 сентября и не вернулась. Ее разыскивают полицейские и волонтеры.

- Была одета в зелёную накидку, чёрную водолазку, чёрные брюки, бежевые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С собой у Махфузахон был рюкзак.

У девушки черные волосы, карие глаза, худощавое телосложение и рост 150 сантиметров.

Если вы знаете, где может находиться Махфузахон, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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