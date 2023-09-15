В Свердловской области подорожали бананы и огурцы

Продавцы подняли цены на огурцы и помидоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскстат опубликовал средние потребительские цены. По данным на 11 сентября, в регионе значительнее всего выросли цены на огурцы (до 104,82 руб. за кг) помидоры (до 104,64 руб. за кг), бананы (до 120,9 руб. за кг). Кроме того, за неделю с 4 по 11 сентября подорожали мороженая неразделанная рыба (до 242,4 руб. за кг) и подсолнечное масло (до 124,3 руб. за л),

При этом за этот же период стали дешевле такие продукты, как морковь (до 48,92 руб. за кг), капуста (до 35,66 руб. за кг), свекла (до 40,02 руб. за кг) и репчатый лук (до 34,55 руб. за кг).

Напомним, ранее мы писали, что прожиточный минимум в Свердловской области увеличен на 7,2%. Новую величину установил губернатор Евгений Куйвашев. По данным Департамента информполитики, он превышает средний прожиточный минимум по стране.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru