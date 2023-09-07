Прожиточный минимум в Свердловской области будет увеличен на 7,2%

Прожиточный минимум повысят в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прожиточный минимум в Свердловской области увеличен на 7,2%. Новую величину установил губернатор Евгений Куйвашев. По данным департамента информполитики, он превышает средний прожиточный минимум по стране.

- Мы более чем на 7% увеличиваем величину прожиточного минимума, что будет учитываться при установлении и расчёте социальных выплат, - сказал глава региона.

Прожиточный минимум повысят в 2024 году на 7,2% для трудоспособного населения (16 460 рублей) и пенсионеров (12 987 рублей). Для детей прожиточный минимум вырастет на 4% (15 208 рублей).

Напомним, ранее о повышении прожиточного минимума мы писали в декабре 2022 года. Тогда он составил для трудоспособного населения 15 356 рублей, для пенсионеров - 12 116 рублей, для детей - 14 623 рубля.

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