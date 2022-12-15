В Свердловской области повысят прожиточный минимум

Прожиточный минимум повысят с 1 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области 15 декабря утвердило повышение с 1 января 2023 года величины прожиточного минимума. Как сообщил министр экономики и территориального развития Руслан Садыков, для трудоспособного населения и пенсионеров он повысится на 14,8%, для детей - на 13,6%.

- Данный рост выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы увеличения прожиточного минимума, - сообщили в департаменте информполитики региона.

Так, теперь прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 356 рублей, для пенсионеров - 12 116 рублей, для детей - 14 623 рубля.

Напомним, ранее после индексации прожиточного минимума 1 июня 2022 года, для трудоспособного населения он составил 14 тысяч 717 рублей, для пенсионеров - 11 тысяч 612 рублей, а для детей - 14 тысяч 156 рублей.