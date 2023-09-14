В 27 муниципалитетах уже запущено тепло Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подключить к теплу все дома до 2 октября. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду направлено более семи миллиардов рублей. На эти средства проведены ремонт и замена сетей, сформирован запас топлива. Сейчас наша первоочередная задача – организованно войти в отопительный сезон, - отметил губернатор.

Отмечается, что готовность к отопительному сезону достаточно высокая. По данным на 14 сентября, в 27 муниципалитетах уже запущено тепло. Отопление уже включено в Баженовском и Краснополянском сельских поселениях Байкаловского муниципального района, а также в Унже-Павинском сельском поселении.

Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге начался 11 сентября. За десять прошедших лет это самая ранняя дата, когда в городе начинался отопительный сезон. Проходить подача тепла будет в два этапа.

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