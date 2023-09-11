Отопительную систему Екатеринбурга полностью запустят в работу до конца сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 11 сентября 2023 года стартовал очередной отопительный сезон. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.

В первую очередь традиционно к теплу подключат социальные учреждения – больницы, школы, детские сады и прочее. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.

Одновременно с запуском центральной зоны теплоснабжения в уральской столице начнут включать локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточник.

До 29 сентября Екатеринбургская теплосетевая компания развернет циркуляцию от шести ТЭЦ, 7 центральных, 35 локальных и 21 ведомственной котельных. Специалисты включат сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах. Полностью отопительную систему Екатеринбурга планируется развернуть к 1 октября.

ПЕРВЫЙ ЭТАП С 11 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

На этом этапе отопление дадут в микрорайонах: Академический, Центр, Юго-Запад, Заречный, Сортировка, Вокзальный, Завокзальный, УНЦ, Пионерский, Уралмаш, Вторчермет, Южный, Совхозный.

ВТОРОЙ ЭТАП С 21 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

Широкая Речка (улицы Муранова и Соболева)

Улицы Розы Люксембург, Горького, Гоголя, Энгельса, Малышева, Серафимы Дерябиной, Красноармейская, Белинского, Маркса, Мамина-Сибиряка, Тверитина, Декабристов, Куйбышева, Бажова, Луначарского, Мичурина, Сони Морозовой, Народной Воли, Восточная, Бычковой, Есенина, Байкальская, Сибирский тракт, Хрустальная.

Большакова, Ткачей, Циолковского, Цвиллинга, Малинная, Щорса, Саввы Белых, переходный, Шварца, 8 Марта, Родонитовая, Самоцветный, Крестинского, Авиационная, Чайковского, Юлиуса Фучика. Эльмаш.

Подключение потребителей от локальных котельных

С 11 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

Широкая Речка – Удельгная, 8б, поселок Медный – Медный 1г, Московский тракт, 22 километр.

Железнодорожный район – Коуровская,22, Кишиневская. 56, Минометчиков, 13. Поселок Шувакиш – Привокзальная, 17, Решетская, 51 (Детская многопрофильная больница №9), Решетская, 55. Поселок Шувакиш – Школьная, 4а. Поселок Северка – мира, 27а, Комсомольская, 16а, Стрелочников 6.

Кировский район – Краснодарская, 34а, Мурзинская, 1б, Проезжая, 173а, Изоплитная, 23а, Первомайская, 71б.

Октябрьский район – Петропавловская, 45а, Бахчиванджи, 40а, Аграрная, 67а, Каменотесов, 11а, Базовый, 62, Луганская, 27. Поселок Исток – Ремонтный, 10.

Орджоникидзевский район – поселок Садовый – Верстовая, 2а.

Чкаловский район – поселок Рудный: Адмирала Ушакова, 23б, Алтайская, 64а, Бисертская, 132, Жуковского, 1.

Поселок Горный Щит: Ленина, 50п. Поселок широкая Речка – КЭЧ. Станция Сысерть – Школьная, 9а. Поселок Шабровский – Садовая, 8а, Центральная, 12б, Монтерская, 3.

Поселок Полеводство – Животноводов, 16а, Елизаветинское шоссе, 3.