Как за 10 лет в Екатеринбурге менялась дата начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 11 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В минувший понедельник, 11 сентября, в Екатеринбурге начался отопительный сезон. Понятно, что в один момент батареи разом у всех не нагрелись. На это время надо.

- В первую очередь теплом будут обеспечены детские сады, школы, медучреждения и другие объекты социально-культурного назначения, - объясняют в администрации Екатеринбурга. – Подключение отопления будет проходить в два этапа. Первый – с 11 по 20 сентября, второй с 21 по 29 сентября.

Однако понедельник этот в историю определенно войдет. За десять прошедших лет это самая ранняя дата, когда в городе начинался отопительный сезон. Так, в прошлом, 2022 году, батареи стали нагревать на день позже – 12 сентября. Еще годом ранее - 14 сентября. В пандемийном 2020-м – уже 15 сентября.

Коллаж: Антонина ПАУТОВА

Ну и далее чем глубже в прошлое смотреть, тем позднее начинался отопительный сезон. В 2019-м 16 сентября. Еще годом ранее 17 сентября. В 2017-м отопление стали запускать 18 сентября. Ну и самый рекорд за десять лет, самое позднее включение тепла – 2016 год. Старт был дан 19 сентября.

В 2015-м, напротив, опять был ранний пуск – 14 сентября. За год до того – 15 сентября. Ну и ровно десять лет назад, в 2013 году, отопительный сезон запустили 16 сентября.

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