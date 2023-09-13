В центре Каменска-Уральского обновляют бордюры

На проезжей части и пешеходной зоне улицы Ленина в Каменске-Уральском обновляют бордюры. Об этом пишет портал KU66.RU.

Обновление одной из главных улиц Каменска-Уральского проводится на отрезке от проспекта Победы до поворота к ГИБДД. На этой неделе здесь будут срезать часть старого асфальта и демонтировать бордюры.

В ближайшее время на этом участке заменят верхний слой асфальтобетона, который прослужил семь лет. Также здесь обновят пешеходную зону и систему наружного освещения.

Напомним, что в Екатеринбурге до конца этой осени обновят скверы на улице Восточной и пересечении улиц Черепанова и Готвальда. Также в ближайшие полгода в уральской столице запустят две трамвайные ветки.

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