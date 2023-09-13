В центре Каменска-Уральского обновляют бордюры

На проезжей части и пешеходной зоне улицы Ленина в Каменске-Уральском обновляют бордюры. Об этом пишет портал KU66.RU.
Обновление одной из главных улиц Каменска-Уральского проводится на отрезке от проспекта Победы до поворота к ГИБДД. На этой неделе здесь будут срезать часть старого асфальта и демонтировать бордюры.
В ближайшее время на этом участке заменят верхний слой асфальтобетона, который прослужил семь лет. Также здесь обновят пешеходную зону и систему наружного освещения.
Напомним, что в Екатеринбурге до конца этой осени обновят скверы на улице Восточной и пересечении улиц Черепанова и Готвальда. Также в ближайшие полгода в уральской столице запустят две трамвайные ветки.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru