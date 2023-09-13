Сквер в центре Екатеринбурга благоустроят за 1,5 миллиона рублей

До конца осени в Екатеринбурге обновят два сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга отремонтируют небольшой сквер, расположенный на улице Восточной. Начальная цена работ, организованных мэрией, составляет 1,477 миллиона рублей. Об этом пишет портал ЕАН.

Согласно техническому заданию, подрядчик заменит бордюры и асфальт, обустроит газоны. Все работы завершат до 31 октября 2023 года.

Также мэрия Екатеринбурга организовала благоустройство за 11 миллионов рублей сквера на перекрестке улиц Черепанова и Готвальда. Здесь появится знак «Верх-Исетский район», новые качели, урны, скамьи и арт-объект. Работы завершат до конца осени 2023 года.

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