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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:19

Трамвайную ветку в микрорайон Солнечный хотят запустить в декабре

Об этом рассказал губернатор Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В ближайшие месяцы трамваи пойдут по двум новым направлениям в Екатеринбурге

В ближайшие месяцы трамваи пойдут по двум новым направлениям в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую трамвайную ветку в микрорайон Солнечный на южной окраине Екатеринбурга власти намерены запустить до конца 2023 года. Об этом информирует «ОТВ-Екатеринбург».

- В микрорайон Солнечный мы ведем прокладку рельсов, планирует в декабре сдать эту ветку, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время выступления на заседании оргкомитета по проведению ежегодного строительного форума 100+.

Также Евгений Куйвашев напомнил, что скоро будет запущена трамвайная ветка в Академический район, которая позже будет протянута до Широкой Речки. На пути в Академический будет 14 остановок.

Напомним, что международный форум 100+ пройдет в 2023 году с 3 по 6 октября в МВЦ «Екатеринбург – Экспо». Свое участие в масштабном мероприятии подтвердили 386 компаний из 35 регионов России и 6 стран.