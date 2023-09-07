Жителям Екатеринбурга объяснили, как проходит скидка при оплате проезда

В чеке указана стоимость проезда в размере 33 рублей, но списывают всего 25 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга, которые столкнулись с путаницей при оплате проезда через телефон, объяснили, почему билет выходит на полную стоимость.

С сентября в Екатеринбурге и области действует акция: при оплате картами МИР с помощью приложения в смартфоне на Android происходит скидка 8 рублей. Однако чеки по-прежнему выходят на 33 рубля. Как оказалось, перевозчик не теряет деньги и разницу оплачивает сам банк.

По словам Марии Точиловой, акция продлится до 31 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда вы оплачиваете, чек выйдет за полную стоимость, но скидка автоматически пройдет при списании средств. Это такая особенность, пугаться этого не стоит, - объяснила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова.

Акция действует до 31 декабря. Оплатить проезд за 25 рублей можно во всех видах транспорта в городе. Полный список маршрутов, которые участвуют в акции, можно посмотреть на сайте платежной системы.