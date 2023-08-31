Проехать со скидкой получится только в том общественном транспорте, где есть терминал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подешевеет на 8 рублей, но не для всех. Платить вместо 33 рублей 25 будут только те, у кого есть банковские карты «Мир» и «Уралочка», загруженные в смартфон, и работает бесконтактная оплата.

- Акция распространяется на поездки в метро и наземном транспорте: троллейбусах, трамваях и автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации города также объяснили, что проехать со скидкой получится только в том общественном транспорте, где есть терминал.

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе выпущенные онлайн в приложении банка, - без пластикового носителя. По пластиковым картам «Мир» и «Уралочка» (банковским и нефинансовым) скидка на проезд не предоставляется. Акция действует до 31 декабря.

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