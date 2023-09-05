Телефонные аферисты обманули уральцев на 1 миллиард рублей

Уральцы теряют огромные деньги из-за собственной доверчивости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Телефонные мошенники продолжают терроризировать жителей Свердловской области. Сумма ущерба растет большими темпами с 2016 года. И пока остановить волну преступлений в этом направлении не удается. Хотя для того, чтобы не лишиться денег, нужно просто повесить трубку и не продолжать разговор с незнакомцем, а, если остались сомнения, то просто обратиться в свой банк или полицию.

С 1 января 2023 года телефонные аферисты обманули жителей Свердловской области на 1 миллиард рублей. Эти данные сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

- В Свердловской области рост с 2016 года этого вида преступлений, это кража денег с банковских карт и хищение денег с использованием мошеннических схем. С начала 2023 года зафиксировано 9 700 указанного вида преступлений. По сравнению с 2022 годов рост составил 20%. Прирост на 2 200 преступлений. С начала года ущерб от этого вида преступлений составил 1 миллиард рублей. Это рост на 400 миллионов по сравнению с 2022 годом, - рассказывает начальник Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Евгений Полупанов.

Уральцы должны помнить, что мошеннические схемы год от года не меняются, только немного модифицируются. Аферисты вынуждают граждан делиться персональной информацией, код из смс.

- Мошенники представляются сотрудниками государственных учреждений, правоохранительных органов, либо Центробанка, либо других банков. Мошенники говорят, что какое-то лицо завладело персональными данными гражданина и пыталось взять кредит. Чтобы обезопасить себя, якобы нужно взять максимальный кредит на свое имя и перевести деньги на безопасные счета. Банальная схема, по которой граждане, попадая под влияние мошенников, теряют деньги, - с сожалением констатируют в полиции Свердловской области.

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