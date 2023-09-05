За год мошенники похитили у россиян 14 миллиардов рублей

Телефонные мошенники продолжают терроризировать россиян. И объем похищенных со счетов граждан денег растет год от года. Казалось бы, что может быть проще просто положить трубку, когда у вас выманивают средства, а потом позвонить в свой банк. Но доверчивых россиян по-прежнему много, и мошенники продолжают этим активно пользоваться.

- По итогам 2022 года объем похищенных у россиян денежных средств составил порядка 14 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным значением в 2021 году рост составил порядка 400 миллионов рублей, - приводит неутешительные цифры эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

По словам эксперта, во втором квартале 2023 года со счетов россиян было похищено порядка 3,5 миллиарда рублей. Количество случаев мошенничества составляет 280 тысяч. Средний размер ущерба, нанесенный от действий мошенников, составляет 16 тысяч рублей.

Аферисты по-прежнему активно используют телефонное мошенничество. Они не гнушаются представляться сотрудниками правоохранительных органов, Банка России и так далее. ЦБ РФ не работает с физическими лицами, не занимается обзвоном граждан, не запрашивают у них персональную информацию.

Суммы хищений со счетов граждан растут год от года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывают ситуации, когда мошенники предлагают гражданам легкий заработок, то есть высокую заработную плату, гибкий график работы. Под этим видом они выманивают персональную банковскую информацию – пин-коды, срок действия банковской карты.

Чтобы эффективно этому противостоять, гражданам нужно сохранять бдительность. И, если на них выходят мошенники, просто прекратить разговор. В случае, если у человека остались какие-либо вопросы, он в праве обратиться в свой банк.

- С 2022 года у граждан появилась возможность пользоваться сервисом второй руки. Это когда люди пожилого возраста, инвалиды могут назначить себе помощника из числа близких родственников, который будет проверять за ними операции и санкционировать их, - рассказывает Владимир Хименко.

Отметим, что в октябре 2023 года вступают в силу изменения в российское законодательство, позволяющие обеспечить доступ сотрудникам МВД РФ к базе мошеннических операций, которую ведет Центробанк. Это позволит повысить скорость расследования уголовных дел, связанных с хищениями денег.

В июле этого года Госдума приняла закон, который позволяет гражданам рассчитывать на возмещение похищенных у них денег в том случае, если банк располагает информацией о том, что клиент переводит деньги на счет мошенников, но не предпринял действий и перевел эти деньги.

В этом случае клиенту надо будет обратиться в банк, и через 30 дней банк должен вернуть деньги клиенту. Либо, если банк видит, что платеж осуществляется на заведомо мошеннический счет, он вправе приостановить операцию на двое суток. Этого периода достаточно, чтобы человек одумался и не переводил деньги мошенникам.

Отметим, что этот закон вступит в силу через год после его принятия.