Президент России Владимир Путин наградил главу Екатеринбурга Алексея Орлова

Мэра Екатеринбурга наградили за трудовые успехи и добросовестную работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

По распоряжению Президента России Владимира Путина главу Екатеринбурга наградили Почетной грамотой. Алексея Орлова отметили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

Также благодарность Президента Российской Федерации объявили Игорю Сутягину. Он является первым заместителем главы Екатеринбурга.

Ранее мы рассказывали, что Президент России Владимир Путин наградил пятерых жителей Свердловской области. Заслуги уральцев отметили в Кремле. В указе говорится, что двое свердловчан удостоились медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ими стали сотрудники «РЖД» Игорь Золотухин и Сергей Татаринов. Пара со Среднего Урала, Юрий и Светлана Бойковы, получили медаль ордена «Родительская слава».

Также недавно Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Свердловской области. Среди них ученые, юрист и пожарный.

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