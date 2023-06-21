Владимир Путин наградил пять свердловчан

Президент России Владимир Путин наградил пятерых жителей Свердловской области
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин наградил пятерых жителей Свердловской области. Заслуги уральцев отметили в Кремле. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что двое свердловчан удостоились медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ими стали сотрудники «РЖД» Игорь Золотухин и Сергей Татаринов. Пара со Среднего Урала, Юрий и Светлана Бойковы получили медаль ордена «Родительская слава».
Помимо этого, награды получил и работник «Синарского трубного завода». Он удостоился звания заслуженный металлург России.
Ранее Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Церемония прошла 14 марта.
Также свердловчанам вручили награды Президента России и награды Свердловской области. В число призеров попали те уральцы, которые развивали экономику, культуру и социальные сферы.
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