Владимир Путин наградил пять свердловчан

Президент России Владимир Путин наградил пятерых жителей Свердловской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил пятерых жителей Свердловской области. Заслуги уральцев отметили в Кремле. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что двое свердловчан удостоились медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ими стали сотрудники «РЖД» Игорь Золотухин и Сергей Татаринов. Пара со Среднего Урала, Юрий и Светлана Бойковы получили медаль ордена «Родительская слава».

Помимо этого, награды получил и работник «Синарского трубного завода». Он удостоился звания заслуженный металлург России.

Ранее Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Церемония прошла 14 марта.

Также свердловчанам вручили награды Президента России и награды Свердловской области. В число призеров попали те уральцы, которые развивали экономику, культуру и социальные сферы.

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