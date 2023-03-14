Евгений Куйвашев наградил свердловчан. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Церемония прошла 14 марта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также свердловчанам вручили награды Президента России и награды Свердловской области. В число призеров попали те уральцы, что развивали экономику, культуру и социальные сферы.

- Всегда с большим удовольствием выполняю эту почетную миссию. И каждый раз с чувством благодарности и признательности отмечаю, насколько многогранны таланты и достижения уральцев. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждаются работники самых разных сфер: медики, ученые, инженеры, конструкторы и рабочие крупнейших промышленных предприятий нашего региона, - рассказал глава области.

Были вручены и ордена «Родительской славы». Ее получила многодетная семья Абрамовых из Нижнего Тагила. Знак отличия «Совет да любовь» передали супругам Кондюриным. Всего было вручено больше 30 наград различным деятелем.

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