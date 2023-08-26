Владимир Путин присвоил четырем свердловчанам почетные звания

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Свердловской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Свердловской области. Среди них ученые, юрист и пожарный. Информация об этом появилась на сайте правовой информации РФ в Указе Президента от 25 августа.

«Заслуженным работником пожарной охраны» стал Владимир Чернаков - начальник «Отряда противопожарной службы Свердловской области №12».

Звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено докторам технических наук, главным научным сотрудникам лаборатории ФГБУ «Институт физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН» Юрию Коробову и Владимиру Костину.

А «Заслуженным юристом РФ» стал Лев Лазутин. Сейчас он завкафедрой международного и европейского права ФГБУ «Уральский государственный юридический университет имени Яковлева».

Ранее Президент России Владимир Путин наградил пятерых жителей Свердловской области. Заслуги уральцев отметили в Кремле.

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