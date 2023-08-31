В Екатеринбурге живодер убил собаку во дворе собственного дома

Фото: скриншот видео
В Екатеринбурге 24 августа житель дома на Коммунистической зарезал пса ножом. Расправа с животным происходила прямо во дворе. Об этом сообщают волонтеры благотворительного фонда «Клякса» в социальных сетях.
Судя по видео, мужчина изрезал пса, который впоследствии скончался. После этого, живодер звонит в домофон супруге и говорит о том, что убил питомца.
- Лен, я его грохнул. Я не знаю, выходи. Бери, во что его завернуть. Крови полный двор, - говорит мужчина.
После этого, на видео запечатлено, как во дворе появляется женщина с ведром. Она смывает пятна с асфальта.
Зоозащитники уже обратились в полицию, чтобы найти живодера.
- Заявление о жестоком обращении с животным поступило в отдел полиции №15. Служба участковых уполномоченных проверяет поступившую информацию. По результатам начавшейся проверки правоохранители примут соответствующее решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции. Ранее в Екатеринбурге мужчина выбросил пса-дворнягу с пятого этажа. От полученных увечий питомец скончался.
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