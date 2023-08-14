Екатеринбуржец выкинул собаку с пятого этажа

Собаку выкинули из окна пятого этажа, она погибла Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Эльмаша пожаловалась на живодера, выкинувшего из окна собаку. Животное выбросили с пятого этажа, при падении оно погибло. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в середине июля в доме на улице Старых Большевиков. Женщина пожаловалась на соседа, который выбросил ее пса-дворнягу по кличке Черныш в окно. Страшные события произошли, пока хозяйки животного не было дома.

- Участковые провели проверку по заявлению гражданки, в ходе которой информация подтвердилась. Исследование тела собаки подтвердило, что она умерла от падения с высоты, - рассказали в полиции города.

Живодером оказался 44-летний водитель погрузчика в торговой компании. Он пояснил, что в тот день у него были гости. Собаку хозяйка оставила запертой в комнате, животное стало лаять. Это стало раздражать мужчину. По его словам, он пытался успокоить животное, но это не помогло. Тогда живодер решил выкинуть животное из окна.

- Даже не посмотрев, что случилось с собакой, злоумышленник спокойно вернулся к себе в комнату. Через некоторое время ему позвонила хозяйка пса и попросила спуститься вниз. Только тогда он обнаружил, что собака погибла, - добавили в полиции.

На мужчину возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

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