Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 65% населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили о начале прививочной кампании против гриппа. Вакцину получили все поликлиники и больницы региона. Всего более 850 тысяч доз - это «Совигрипп» (для взрослого населения) и «Ультрикс Квадри» (для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями).

- Вирусы никуда не пропали, они всё так же рядом с нами. Если вы хотите научить свой организм спокойно сосуществовать рядом с ними, не стоит игнорировать прививки, - сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

Перед медиками поставили задачу в максимально короткие сроки провести вакцинацию свердловчан. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 65% населения.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области выросло количество случаев ОРВИ. За неделю в регионе зарегистрировано 12 634 случая ОРВИ. Это больше, чем неделей ранее, на 9,2%, но ниже среднего многолетнего уровня на 24,9%.

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