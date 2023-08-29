За неделю с 21 по 27 августа зарегистрировано 12 634 случаев ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросло количество случаев ОРВИ. Об этом сообщают санврачи.

- За неделю с 21 по 27 августа зарегистрировано 12 634 случаев ОРВИ, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре. - Это больше, чем неделей ранее, на 9,2%, но ниже среднего многолетнего уровня на 24,9%.

В Екатеринбурге за этот же период зарегистрировано 6202 случая, что выше уровня прошлой недели на 8,3%, и ниже средних многолетних показателей на 27,2%.

Уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более отмечается в Сухом Логу, Первоуральске, Богдановиче, Полевском и Сысерти.

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