Уральская строительная компания номинирована на золотой знак «Надежный застройщик России 2023»

Фото: "Атомстройкомплекс"

Один из лидеров строительного рынка уральского региона – компания «Атомстройкомплекс» - номинирован на главную федеральную общественную награду в жилищном строительстве «Надежный застройщик России 2023».

Знак «Надежный застройщик» входит в число наиболее известных и авторитетных наград в сфере отечественного жилищного строительства, и подтверждает высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Проверку ежегодно проводит Фонд Развития механизмов гражданского контроля (Фонд РМГК) в рамках Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» при содействии региональных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль/надзор долевого строительства.

Фото: "Атомстройкомплекс"

Как отметили в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», высокая оценка на федеральном уровне подтверждает соблюдение сроков строительства, прав и интересов покупателей на каждом объекте застройщика. Только в Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» предлагает жилье в 11 жилых комплексах в любом районе: Уралмаше, Эльмаше, Уктусе, Широкой Речке, ВИЗе, Химмаше, во Втузгородке и других, ежегодно компания входит в тройку лидеров в Екатеринбурге по объему ввода жилья. Покупатели тоже делают свой выбор и дают оценку жилым комплексам: каждый 15 житель Екатеринбурга (более 100000 человек) живет в домах «Атомстройкомплекс»,

Проекты компании трижды становились победителями федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards. В 2022 году ЖК «Северное сияние» награжден дипломом Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022» в номинации «Многоквартирные жилые здания». Флагманский проект компании «Свобода Residence» одним из первых в России официально получил класс «умного дома» в 2022 году, еще три жилых комплекса включены в реестр умных новостроек в 2023 году.