47% жителей Свердловской области как минимум один раз меняли место трудоустройства из-за постоянного стресса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за стресса с работы чаще увольняются маркетологи (59%). К такому выводу пришли в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Также нередко, по данным аналитиков, меняют место работы из-за стресса специалисты по управлению персоналом (57%) и бухгалтера (53%).

- Ключевыми причинами стресса на работе являются неуверенность в завтрашнем дне (на это сетуют 47%), а также руководство (38%) и новости, социально-политический контекст (34%), - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Кроме того, по итогам исследования выяснилось, что довольно часто свердловчане стрессуют также из-за большого объема работы (26%), атмосферы в коллективе и личных проблем (22%), крупных перемен в жизни, а также коротких сроков для выполнения задач (19%). Реже всего, что интересно, причиной стресса становится график (9%).

Напомним, ранее мы писали, что В Свердловской области продолжает расти спрос на персонал. На этом фоне в регионе обострилась проблема дефицита кадров.

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