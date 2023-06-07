Количество активных вакансий в регионе увеличивается ежемесячно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти спрос на персонал. К такому выводу пришли в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, подведя итоги мая. По их данным, за третий месяц весны спрос на персонал вырос еще на 3%.

- На фоне увеличения спроса на персонал обострилась проблема дефицита кадров, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. - Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички, эксперты, а также мидл- и сениор-разработчики.

По данным платформы, наиболее заметно в мае увеличился спрос в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+16%), «Наука, образование» (+7%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+6%). Кроме того, по 5% выросло количество вакансий в сферах «Домашний, обслуживающий персонал» и «Рабочий персонал».

Специалисты также отмечают, что количество активных вакансий в регионе увеличивается ежемесячно, начиная с лета 2022 года.

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