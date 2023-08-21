Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги

Фото: пресс-служба СвЖД

21 августа генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании в Москве провел ряд кадровых назначений. Иван Николаевич Колесников, который до сегодняшнего дня был начальником Свердловской железной дороги, назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД», курирующим пассажирский комплекс.

Начальником Свердловской железной дороги назначен Павел Васильевич Бурцев. Он будет официально представлен коллективу дороги 23 августа.

Павел Васильевич Бурцев. Фото: пресс-служба СвЖД

Иван Колесников руководил Свердловской магистралью с 9 апреля 2019 года. Под его руководством дорога укрепила свои позиции и совершила качественный рывок в сфере грузовых и пассажирских перевозок, укрепила взаимодействие с субъектами Российской Федерации.

Свердловская железная дорога осуществляет транспортное обслуживание населения и предприятий пяти крупнейших субъектов Российской Федерации (Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ). СвЖД является второй на сети – по погрузке, третьей – по грузообороту и эксплуатационной длине путей.

Отвечая на вызовы времени, меняется эксплуатационная модель дороги. Развивается тяжеловесное и длинносоставное движение, трансформируется логистика поездопотоков. Проводится целенаправленная работа по развитию контейнерных перевозок. Темпы их роста на полигоне дороги сегодня превышают среднесетевые показатели. По объемам погрузки контейнеров магистраль вышла на первое место среди железных дорог России.

По инициативе правительства Свердловской области в регионе создается логистический хаб по принципу «сухого порта». В единую систему будут включены все контейнерные мощности, логистические центры, а также перспективные комплексы на станциях Гипсовая и Седельниково, ключевые сортировочные и грузовые станции СвЖД, сеть грузовых терминалов магистрали. Концепция предполагает внедрение современных технологий по перевалке, переработке и складированию грузов (в первую очередь, контейнерных), а также синхронизацию работы различных видов транспорта.

В 2022 году СвЖД завершила комплексную реконструкцию крупнейшей в стране станции Екатеринбург-Сортировочный. С учетом растущего спроса на контейнерные перевозки пересмотрела технологию работы станций Екатеринбургского узла. Для ускорения переработки вагонов и грузовых операций на предприятиях (в том числе на открытом 1 ноября ТЛЦ «Уральский») провела комплексную модернизацию железнодорожной инфраструктуры на станциях Шарташ и Аппаратная.

Закончена реконструкция станции Войновка. Полностью завершено строительство вторых путей на участке Тобольск – Сургут. На участке Сургут – Коротчаево введены в эксплуатацию все запланированные разъезды. Открыто движение по новому третьему пути участка Косулино – Баженово.

Завершается создание железнодорожной инфраструктуры в особой экономической зоне «Титановая долина» (город Верхняя Салда, Свердловская область).

Активно развиваются пассажирские перевозки. Учитывая растущий пассажиропоток, в Свердловской области запущены новые «Ласточки» до Красноуфимска, Качканара, а также самый протяженный в России пригородный маршрут Екатеринбург – Бокситы. С 2022 года »Орланы» полетели в Верхнюю Пышму и Челябинск.

Совместно с регионами реализуются мероприятия по развитию перевозок в Пермской, Екатеринбургской и Тюменской агломерациях. В этих административных центрах уже запущены Городские электрички и их развитие продолжается в режиме всё большей интеграции в городское пространство и общественные виды транспорта.

Флагманским проектом магистрали стал туристический ретропоезд «Уральский экспресс», который курсирует по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма.Музей с декабря 2022 года. Ретро-вагоны «Уральского экспресса» водит настоящий паровоз. В пути предусмотрена остановка на станции Шувакиш. Там построен вокзал и платформа в историческом стиле.

Иван Николаевич Колесников. Фото: пресс-служба СвЖД

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Павел Бурцев родился в 1970 году. В 1992 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта». Имеет степень кандидата социологических наук.

Трудовую деятельность начал в 1992 году с должности инженера-технолога в локомотивном депо Ленинград-Сортировочный-Витебский Октябрьской железной дороги.

В период с 1997 по 2004 годы последовательно работал начальником моторвагонного депо Санкт-Петербург-Витебское Санкт-Петербургской дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении «Транском» Октябрьской железной дороги, начальником моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

В 2004 году был назначен начальником службы пригородных перевозок Октябрьской железной дороги.

С 2005 по 2008 годы – первый заместитель начальника Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

С 2010 по 2013 годы – заместитель начальника Октябрьской железной дороги по корпоративному управлению и работе с органами власти.

С 2013 по 2017 годы – начальник Департамента социального развития ОАО «РЖД».

С 2017 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД».