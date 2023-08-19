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НовостиОбщество19 августа 2023 14:51

Niletto попал в аварию в Екатеринбурге по пути на свой концерт

Певец Niletto попал в ДТП по пути на собственный концерт
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Niletto попал в ДТП возле "Гринвича". Фото: блог Niletto

Niletto попал в ДТП возле "Гринвича". Фото: блог Niletto

Певец Niletto 19 августа попал в дорожную аварию возле ТРЦ «Гринвич» в центре Екатеринбурга. Вместе с Клавой Кокой Niletto выступает в День города на сцене КРК «Уралец» вечером.

В своем блоге певец рассказал об аварии.

Иномарка певца получила повреждения. Фото: блог Niletto

Иномарка певца получила повреждения. Фото: блог Niletto

- Дверь минусонули. Нормально двигаемся, по кайфу. У того дверь можно вообще снимать. На велосипед можно пересаживаться. У него зато теперь на 180 градусов дверь открывается, - рассказал Niletto.

Никто из участников аварии травм не получил.

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