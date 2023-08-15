В Нижнем Тагиле провели концерт в поддержку женщины, сбитой катером

Фото: предоставил Иван Подмазов

В Нижнем Тагиле музыканты провели концерт в одном из баров, чтобы поддержать пострадавшую на пруду Ирину Подмазову. Напомним, около полуночи 28 июля ее сбил катер на Нижнетагильском пруду, когда Ирина каталась на сапсерфе. После случившегося виновные не принесли извинения семье Подмазовых. Сейчас женщина находится в палате реанимации Центральной городской больницы № 1. У Ирины и ее мужа Ивана трое детей в возрасте 3, 9, и 11 лет.

Концерт состоялся накануне 42-летия Ирины Подмазовой.

- Иришу поздравляли творческие коллективы. Они исполняли песни, читали стихи. Это было очень сильно и трогательно. Я чувствую, что с такой поддержкой тагильчан справлюсь со всеми трудностями, - рассказал «КП-Екатеринбург» супруг пострадавшей Иван Подмазов.

Напомним, что полицейские после несчастного случая возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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