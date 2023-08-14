«Пытается говорить»: подробности о состоянии женщины, сбитой катером в Нижнем Тагиле

Ирине исполнилось 42 года. Фото: предоставил Иван Подмазов

Спустя 17 дней после аварии на Нижнетагильском пруду многодетная мама Ирина Подмазова пришла в себя. Напомним, женщина около полуночи каталась в акватории на сапборде со своим девятилетним сыном. Ее борд был подсвечен, однако в него влетел катер. В результате аварии Ирина получила черепно-мозговую травму и гематому головного мозга.

Свой День рождения Ирина Подмазова встретила в палате реанимации 14 августа. Ей исполнилось 42 года.

- У Ириши дела идут на поправку, я рад видеть любое положительное изменение. Она в сознании, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Она пытается что-то сказать, но трахеостома не позволяет. Поэтому, в ответ на мои вопросы Ирина кивает головой, - рассказал «КП-Екатеринбург» муж пострадавшей Иван Подмазов.

Пока идет расследование уголовного дела, тагильчане поддерживают семью Подмазовых. Ведь пока семья была вынуждена приостановить работу своего сапсерфинг клуба.

- Поздравлять Ирину начали еще со вчерашнего дня. В ее адрес прозвучали стихи, песни от музыкантов, наших тагильчан. Было очень трогательно, я благодарен им за эти мероприятия. Это придает мне силы и веру в лучшее, - уверяет Иван Подмазов. – Сегодня приеду и поздравлю мою любимую. Хочу верить, что период восстановления не затянется.

Напомним, что катер сбил женщину еще 28 июля. Катер было не видно в темноте. По словам Ивана Подмазова, управлял им нетрезвый 26-летний мужчина. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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