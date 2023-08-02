«В коме пятые сутки»: подробности о состоянии многодетной мамы, которую в Нижнем Тагиле сбил катер

Как уверяют очевидцы, в катере сидели пьяные мужчины. Фото: предоставил Максим Подмазов

В Нижнем Тагиле во время прогулки на сапборде по Тагильском пруду пострадала 41-летняя Ирина Подмазова. Трагедия произошла около полуночи. Женщина каталась на одном сапборде с девятилетним сыном, когда в них влетел катер. Ребенок отделался испугом, а Ирина угодила в больницу с травмой головы. Муж Ирины Иван хочет добиться возбуждения уголовного дела. «КП-Екатеринбург» узнала подробности происшествия.

ПЛЫЛА В 50 МЕТРАХ ОТ ГРУППЫ

Как рассказывают родные семьи, Иван и Ирина Подмазовы вместе развивают сапсерфинг в Тагиле уже третий год. У пары трое детей - 3,9 и 11 лет.

- За безопасность они ручаются, всегда катаются с подсветкой. Иван прошел обучение и у него есть квалификация сап – инструктора, - рассказывает «КП-Екатеринбург» родной брат Ивана Подмазова Максим. – В тот день 28 июля мы вместе с друзьями организовали прогулку на сапах в компании девяти человек. Мы были подсвечены и плыли вдоль береговой линии. Ирина плыла в 50 метрах от нас. Мы услышали удар: в сап врезался катер. Люди на катере пытались поднять Ирину, но у них не вышло. Наш друг на каяке подплыл к сапу и увидел, что в катере сидели двое пьяных мужчин. У них не было подсветки и опознавательных знаков.

На помощь женщине подоспел друг на каяке. Фото: предоставил Максим Подмазов

Ирине вытащили из воды на понтон и вызвали скорую. Сын женщины отделался шоком и травм не получил. По словам мужчины, с ребенком работают психологи.

- Через минут пять приплыли спасатели в гражданской одежде. Один из них Евгений Ступин просил нас решить все на месте без вызова полиции. Пока они стали оказывать первую помощь и дали носилки, один виновник аварии прыгнул в катер и уехал. Спасатели не пытались его остановить и уверяли, что незнакомы с водителем катера. Полицейские изъяли сап Ирины, - говорит Максим Подмазов.

Сапсерферы подсветили борды диодными лентами. Фото: предоставил Максим Подмазов

По словам Максима, Ирина находится в тяжелом состоянии в палате реанимации центральной городской больницы №1. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и гематома головного мозга. А врачи пока не дают дальнейших прогнозов.

МУЖ БЕЗОСТАНОВОЧНО ПЛАКАЛ

- Уже пятые сутки Ирина в медикаментозной коме. Ее подключили к аппарату ИВЛ. Еще во время происшествия Ирина наглоталась воды и у нее развилась пневмония. Ирина в себя не приходила, ее кормят через зонд. Супруг Иван плакал не переставая, ему очень тяжело. Дети находятся вместе с ним они на успокоительных препаратах, - говорит Максим Подмазов.

Сейчас семья Подмазовых обратилась к юристам за помощью. В свою очередь, как уверяет Максим, они получают обвинения в свой адрес.

- С нами никто не связывался из виновников и помощь не предлагал. На связь вышли только представители «Центра защиты населения». Уверяли, что все спасатели были трезвыми. В сторону нашей семьи сейчас летят обвинения в том, что Ирина была пьяной. Но мы вышли на воду трезвыми, - уверяет Максим.

Ребенок был шокирован произошедшим и физически не пострадал. Фото: предоставил Максим Подмазов

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в «Центр защиты населения». На момент публикации он не поступил.

- По факту происшествия на Нижнетагильском пруду в отделе полиции № 16 проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято обоснованное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Ситуацией также занимаются сотрудники прокуратуры Свердловской области.

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