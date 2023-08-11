«Приходит в сознание»: муж рассказал о состоянии многодетной мамы, которую сбил катер в Нижнем Тагиле

Участники сап-прогулки плыли по пруду с подсветкой. Фото: предоставил Максим Подмазов

В Нижнем Тагиле поздним вечером 28 июля на Нижнетагильском пруду катер сбил многодетную маму на сапборде – Ирину Подмазову. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и гематому головного мозга. В настоящее время женщина в медикаментозной коме и по-прежнему находится в отделении реанимации Центральной городской больницы № 1.

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Как уверяет супруг пострадавшей, участники инцидента уехали с места происшествия. Фото: предоставил Максим Подмазов

Супруг пострадавшей Иван Подмазов ежедневно приходит навестить любимую. Совмещать лечение супруги и работу Иван не может. Поэтому пока работу семейного сап-клуба пришлось прекратить.

- Уже идет 14 день с момента происшествия. На данный момент Иришка медленно, но приходит в сознание. Пытается дышать самостоятельно, но пока через трахеостому. Врачи даже пробуют отключать аппарат искусственной вентиляции легких, - рассказал «КП-Екатеринбург» муж пострадавшей Иван Подмазов.

В настоящий момент Иван собирает доказательства вины мужчин на катере и уже привлек для этого юристов. Судя по кадрам с пруда, которые Иван смог получить, Ирину с сыном было видно на водной глади из-за светодиодной подсветки. Полицейские уже возбудили уголовное дело.

- С седьмого августа было заведено дело в отношении неизвестного лица. Статья 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности не соответствует тяжести причиненного вреда». Мы уже подали ходатайство о переквалификации на другую статью. Никаких извинений, поддержки в адрес Ирины от виновных мы не получили. Если б они повели себя по-мужски, признали бы вину, то мы бы еще нашли какие-то пути решения, - вздыхает Иван. - Но сейчас, после переворачивания всей ситуации, мы будем добиваться максимального наказания. Отправили жалобы в областное правительство, главе СК РФ Александру Бастрыкину.

В настоящий момент состояние Ирины улучшается. Фото: соцсети Ивана Подмазова

НАМ ПОМОГАЕТ ВЕСЬ ГОРОД

Как уверяет Иван, тагильчане не остались равнодушны. Семье присылают как материальную помощь, так и слова поддержки.

- Мне присылают сотни сообщений с поддержкой. Пока наши дети в детском лагере, а младший ребенок находится у родных. Не хочу, чтобы они чувствовали эту боль. Пока живем на накопления с начала сезона. Нам помогает весь город. В поддержку Иришки проводятся мастер-классы, музыканты даже концерт готовят. Наши тагильчане вселяют в меня поддержку и надежду на лучшее. Я справлюсь и добьюсь справедливости в любом случае, - говорит Иван.

В пресс-группе полиции Нижнего Тагила подтвердили возбуждение уголовного дела.

- По факту происшествия в отделе полиции № 15 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Установлен 26-летний молодой человек, находившийся за рулем катера. В рамках уголовного дела будут опрошены участники и очевидцы происшествия, проанализированы видеозаписи, имеющиеся в распоряжении дознавателей, - сообщают «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Сам Иван Подмазов уверяет, что получает сообщения о других несчастных случаях на Нижнетагильском пруду. Правда, как уверяет мужчина, они остались без внимания и расследованием этих дел никто не занимался.

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