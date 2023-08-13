Фото: Telegram-канал Олега Газманова

Народный артист России Олег Газманов поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города. Российский певец дал часовой концерт на празднике в честь Дня города-2023.

Выступление Олега Газманова началось в 22:00 12 августа. Как сообщает издание TagilCity.ru, артист активно взаимодействовал с публикой. Перед выступлением он рассказал журналистам о регулярных занятиях спортом, чтобы оставаться в хорошей форме.

Кроме того, Олег Газманов поделился новостью о том, что он работает над проектом «Ручеек», в котором собираются песни, написанные простыми людьми.

В этот же день, в Екатеринбурге выступил Леонид Агутин и группа Reflex. Поводом стал День строителя, который отмечали с размахом до самого вечера.

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