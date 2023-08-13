День строителя в Екатеринбурге завершился праздничным салютом

Салют запустили в 22:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с размахом отметили День строителя 12 августа. С утра до позднего вечера для горожан в Историческом сквере играла музыка, а на проспекте Ленина были мотошоу, танцующие экскаваторы и различные мастер-классы.

Финальной часть. Праздника стало выступление группы Reflex и Леонида Агутина. Музыкальный коллектив выступил в 20:00, а певец вышел к публике в 21:00.

Группа Reflex выступила в 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леонид Агутин выступил в 21:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все гуляния завершились праздничным салютом. Его наблюдали сотни горожан у главной сцены в Историческом сквере.

На фоне ярких искр салюта и громких залпов Леонид Агутин исполнил свой популярный хит «На сиреневой луне».

Все завершилось салютом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно в это же время, но уже на улице Вайнера проходило другое праздничное событие. На главной пешеходной улице официально открыли медиа-экран, который стал подарком к 300-летию Екатеринбурга от компании «Сима Ленд».

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