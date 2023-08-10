Свердловский министр рассказал, из-за чего поднимут тарифы ЖКХ

Повышение коммунальных тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без услуг ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на пресс-конференции рассказал, из-за чего поднимут тарифы ЖКХ. По его словам, если власти будут «сдерживать тарифы» жители останутся без услуг.

- Если бы мы тарифы держали на одном уровне, то не было бы у нас уже давно ни воды, ни тепла, потому что все трубы давно бы уже сгнили и развалились, - рассказал Николай Смирнов. - Но мы грамотно подошли к тарифной политике, поэтому удалось и сохранить целостность сетей, и не разорить людей.

Он также отметил, что сейчас жители Свердловской области платят за услуги ЖКХ в среднем на 20% меньше, чем они стоят.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области квартплату могут повысить на 11%.

- Установление предельного индекса является ежегодной процедурой и направлено на защиту прав жителей от резкого роста платы за коммунальные услуги, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Департаменте информполитики.

Также там отметили, что индексы будут установлены только после того, как предложения регионов по предельному уровню роста платежей получат экспертную оценку и будут утверждены решением Правительства РФ.

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