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НовостиОбщество10 августа 2023 8:29

Свердловский министр рассказал, из-за чего поднимут тарифы ЖКХ

По его словам, если власти будут «сдерживать тарифы» жители останутся без услуг
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Повышение коммунальных тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без услуг ЖКХ

Повышение коммунальных тарифов необходимо, чтобы не оставить людей без услуг ЖКХ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на пресс-конференции рассказал, из-за чего поднимут тарифы ЖКХ. По его словам, если власти будут «сдерживать тарифы» жители останутся без услуг.

- Если бы мы тарифы держали на одном уровне, то не было бы у нас уже давно ни воды, ни тепла, потому что все трубы давно бы уже сгнили и развалились, - рассказал Николай Смирнов. - Но мы грамотно подошли к тарифной политике, поэтому удалось и сохранить целостность сетей, и не разорить людей.

Он также отметил, что сейчас жители Свердловской области платят за услуги ЖКХ в среднем на 20% меньше, чем они стоят.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области квартплату могут повысить на 11%.

- Установление предельного индекса является ежегодной процедурой и направлено на защиту прав жителей от резкого роста платы за коммунальные услуги, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Департаменте информполитики.

Также там отметили, что индексы будут установлены только после того, как предложения регионов по предельному уровню роста платежей получат экспертную оценку и будут утверждены решением Правительства РФ.

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