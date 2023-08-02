Установление предельного индекса является ежегодной процедурой и направлено на защиту прав жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области квартплату могут повысить на 11%. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации региона. Речь идет о предельном уровне, на который могут повысить коммунальные платежи с 1 июля 2024 года.

- Установление предельного индекса является ежегодной процедурой и направлено на защиту прав жителей от резкого роста платы за коммунальные услуги, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Департаменте информполитики. - В дополнение к ограничению коммунальных платежей предельным индексом действуют меры социальной поддержки для малообеспеченных семей и граждан.

Также там отметили, что индексы будут установлены только после того, как предложения регионов по предельному уровню роста платежей получат экспертную оценку и будут утверждены решением Правительства РФ.

Ранее мы писали, что жителям Свердловской области с 1 июля увеличили на 3-4% (в зависимости от действующих жилищно-коммунальных тарифов) размер компенсации стоимости ЖКУ в муниципалитетах.

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