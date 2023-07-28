Свердловчанам увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ

В бюджете Свердловской области на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выделено более 2,5 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Свердловской области с 1 июля увеличили на 3-4% (в зависимости от действующих жилищно-коммунальных тарифов) размер компенсации стоимости ЖКУ в муниципалитетах, сообщает Департамент информполитики. Власти объяснили, с чем это связано.

- Рост компенсации обусловлен ежегодным повышением ставок платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, а также ставок платы за наем жилого помещения, - рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

В 2023 году в бюджете Свердловской области на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выделено более 2,5 миллиарда рублей. Здесь мы рассказывали, кому из свердловчан положены коммунальные льготы.

Всю информацию о льготах можно получить в территориальных управлениях социальной политики и местных администрациях или по бесплатной горячей линии 8-800-300-81-00.

Напомним, в декабре в Свердловской области увеличили компенсацию оплаты услуг ЖКХ на 6-9%.

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