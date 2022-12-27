В этом году на компенсацию затрат жителей по платежам за услуги ЖКХ из бюджета области направлено 2,8 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области увеличили компенсацию оплаты услуг ЖКХ на 6-9%. На заседании правительства 27 декабря приняли региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.

- Региональный стандарт позволяет рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для социально незащищенных граждан, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросли тарифы на газ и электричество и другие услуги ЖКХ. Новые цены утвердила Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.