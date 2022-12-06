В Екатеринбурге с 1 декабря выросла квартплата

Услуги ЖКХ дорожают уже второй раз за 2022 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросли тарифы газ и электричество и другие услуги ЖКХ. Новые цены утвердила Региональная энергетическая комиссия Свердловской области. Электроэнергия и газ, как и другие коммунальные услуги, теперь станут дороже.

Дневной тариф на электричество вырос с 5,44 до 7,36 руб./кВт·ч, а ночной тариф с 2,59 до 2,84 руб./кВт·ч. Газ подорожает до 5,91 рубля за кубометр вместо 5,41 рубля.

Жильцы домов без центрального горячего водоснабжения теперь платят не 5,59 рубля за нагрев кубометра воды, а 6,29 рубля. А в домах, где газ используется для отопления и приготовления еды, стоимость кубометра топлива поднимется до 6,05 рубля вместо 5,54 рубля.

Услуги ЖКХ дорожают уже второй раз за 2022 год. В первый раз цены подняли планово 1 июля. Но есть и хорошая новость - в следующий раз стоимость вырастет только 1 июля 2024 года. В Минэкономразвития повторное повышение объяснили «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране».